В Татарстане создан оргкомитет по участию в Международной выставке-форуме «Россия»

фото: пресс-служба Раиса РТ

В Татарстане образован организационный комитет, который займется подготовкой участия республики в Международной выставке-форуме «Россия». Соответствующий указ подписал Раис РТ Рустам Минниханов.

Председателем оргкомитета назначен Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Его заместителями стали глава Минпромторга республики Олег Коробченко и вице-премьер Лейла Фазлеева, секретарем комитета — руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина. Также в состав комитета включены республиканские министры, руководители ведомств, представители Администрации Раиса РТ, СМИ, ректоры вузов и другие.

Комитет организует взаимодействие органов госвласти РТ, территориальных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений для подготовки к предстоящему событию. В том числе он разработает республиканский план мероприятий для участия Татарстана.

Работа проводится по поручению Президента России Владимира Путина. Международная выставка-форум «Россия» пройдет в 2023-2024 годах в Москве на территории ВДНХ. Она продемонстрирует важнейшие достижения России в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, агропромышленный комплекс, транспорт, строительство, науку и культуру, положительный опыт развития субъектов Российской Федерации.

Как ожидается, проведение события поспособствует дальнейшему международному сотрудничеству РФ.