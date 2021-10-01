В Татарстане открылся консультационно-правовой пункт для призывников

Во время осеннего призыва-2021 особое внимание в Татарстане будет уделено пресечению коррупционных нарушений. Для этих целей в городе уже был создан специальный консультационно-правовой пункт, куда могут обратиться призывники и их родители. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал военный прокурор Казанского военного гарнизона Сергей Баженов.

«На сегодняшний день все коррупционные нарушения в сфере призывов связаны со злоупотреблениями, направленными на незаконное освобождение либо предоставление отсрочек от прохождения военной службы», - пояснил спикер.

Главными задачами консультационно-правового пункта станут разрешение всех видов обращений призывников и их родителей, оперативное реагирование на нарушение закона и восстановление прав татарстанцев.

«Уверен, что принимаемые нами меры помогут нам совместно с военным комиссариатом республики провести осеннюю призывную кампанию в строгом соответствии с законодательством», – добавил Баженов.

Информацию о консультационно-правовом пункте можно найти на информационных стендах военных комиссариатов муниципальных образований Татарстана.