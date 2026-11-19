Оперативный штаб для проведения кибериспытаний в топливно-энергетическом комплексе создали в Татарстане. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Штаб будет координировать работу по выявлению и устранению уязвимостей, которые могут привести к сбоям или остановке объектов ТЭК, а также создать угрозу безопасности обрабатываемой ими информации.

Председателем штаба назначен Алексей Песошин. Его заместителем стал министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко, секретарем – заместитель министра промышленности и торговли Марат Минибаев.

В состав штаба также вошли представители Минпромторга республики, Управления ФСБ по Татарстану, Минцифры, энергетических компаний и организаций, специализирующихся на информационной безопасности. Среди них – представители «Татнефти», «Татэнерго», «Татэнергосбыта», «ТАИФ-НК», «Сетевая компания» и «Системный оператор Единой энергетической системы».

Штаб будет организовывать и координировать кибериспытания, разрабатывать единый подход к их проведению и контролировать выполнение принятых решений. Заседания будут проходить по мере необходимости – очно или дистанционно.

Организационно-техническое обеспечение работы штаба поручили Министерству промышленности и торговли Татарстана.