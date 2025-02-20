Лариса Фомина возглавила созданный Союз дизайнеров РТ

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-Информ»

В Татарстане создали республиканский Союз дизайнеров. О создании новой организации объявили на встрече представителей брендов региона, которая прошла в Нацбиблиотеке РТ. Председателем объединения стала Лариса Фомина.

«Нам надо понять, в чем сегодня нуждаются дизайнеры, как Союз может им помочь, чтобы они могли встать на ноги, стали более узнаваемыми, создавали коллекции под своим именем, начали коммуницировать с какими-то крупными предприятиями, находили своего инвестора. Мы ставим перед собой такие серьезные, масштабные задачи. Наша задача сделать Казань модной столицей России», – сказала Фомина, ее слова приводит «Миллиард.Татар».

По ее словам, основной целью новой организации станет объединение дизайнеров, стилистов, фотографов и блогеров.

«Хочется создать определенный модный тренд у нас в городе, чтобы люди захотели одеваться модно и стильно», – добавила глава Союза дизайнеров РТ.