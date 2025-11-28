news_header_top
Общество 28 ноября 2025 10:40

В Татарстане создали рабочую группу по вопросам кадастровой оценки недвижимости

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане создали рабочую группу по вопросам государственной кадастровой оценки недвижимости. Соответствующее распоряжение Раиса республики было опубликовано на официальном портале правовой информации РТ.

В задачи рабочей группы будет входить рассмотрение вопросов, связанных с кадастровой оценкой объектов недвижимости, выработка рекомендаций по их решению, а также анализ эффективности правового регулирования в этой сфере и подготовка предложений по ее совершенствованию.

В состав вошли помощник Раиса РТ Рустэм Мерзакреев как руководитель, министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин как заместитель руководителя и другие.

