В Татарстане создали рабочую группу по научно-технологическому развитию республики

В Татарстане создают рабочую группу по научно-технологическому развитию при Совете по образованию и науке при Президенте республики. Соответствующее распоряжение подписал Президент РТ Рустам Минниханов.

Рабочая группа является постоянно действующим коллегиальным органом, созданным для подготовки предложений по научно-технологическому развитию, выработки мер в указанной сфере, говорится в документе. Также группа будет вносить на рассмотрение совета предложения технологического развития республики.

Возглавит рабочую группу руководитель администрации Президента Татарстана Асгат Сафаров, его замами назначены помощник главы республики Альберт Гильмутдинов, председатель совета ассоциации содействия цифровому развитию Рифкат Минниханов и вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

Напомним, Совет при Президенте РТ по образованию и науке Минниханов учредил в 2015 году «в целях содействия развитию науки и образования, а также совершенствования государственного управления в этой сфере».