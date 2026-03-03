news_header_top
Общество 3 марта 2026 11:01

В Татарстане создали приложение для оповещения о чрезвычайных ситуациях в школах

В Татарстане разработали мобильное приложение для сотрудников образовательных и социальных учреждений, которое позволяет мгновенно передавать сигнал о чрезвычайной ситуации в экстренные службы. Как сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития республики, сервис предназначен для оперативного предотвращения происшествий и координации действий персонала.

Система позволяет отправить вызов одним нажатием кнопки, после чего информация о точном местоположении, включая этаж и номер кабинета, передается в Росгвардию или Систему-112.

Особенностью приложения является его работа даже при нестабильном интернет-подключении. В момент активации сигнала тревоги все сотрудники учреждения получают громкое звуковое уведомление, которое срабатывает даже в беззвучном режиме телефона.

Пользователи могут оставлять уточняющие комментарии к происшествию, что помогает диспетчерам быстрее оценить характер угрозы. Кроме того, платформу планируют использовать для проведения учебных тренировок в режиме реального времени, чтобы персонал мог отработать необходимые навыки поведения в условиях чрезвычайных ситуаций.

