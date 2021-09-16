В Татарстане создали приложение для объединения сельской молодежи «Сила села»

Аграрное молодежное объединение РТ создало приложение для сельской молодежи «Сила села», где молодые люди смогут общаться, а также проходить образовательные модули. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала председатель организации Диляра Шувалова.

«Мы создали цифровую платформу „Сила села“. На ней уже 750 пользователей. Мы хотим на ней объединить сельскую молодежь, где они смогут систематически общаться», — отметила спикер.

По ее словам, приложение также позволит молодым людям участвовать в образовательных программах вне зависимости от того, могут они приехать в Казань или нет.