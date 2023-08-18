В Татарстане создали первую в мире «капсулу бессмертия» с искусственным интеллектом

Ученые и медики из Татарстана создали первую в мире «капсулу бессмертия» с искусственным интеллектом. Как утверждают изобретатели, это умное кресло, которое может продлить жизнь человека до 150 лет.

Аппаратный комплекс снабжен различными приспособлениями — монитором, массажным креслом, VR-шлемом, микрофоном и динамиками, которые могут проанализировать речь и определить связанные с ней заболевания, кислородной маской, камерой, анализирующей состояние кожи, и др.

Система может измерить давление, пульс, температуру, внутриглазное давление, состояние кожи и количество кислорода в крови, уровень сахара, состояние кровеносной и нервной систем, а также проанализировать общее состояние организма и представить прогноз заболеваний.

По словам разработчиков, главным элементом капсулы является обучаемый цифровой друг-психолог, который может выслушать и даже включить музыку или видео при необходимости. Отмечается, что изобретатели из компании «Амотел24» уже подали заявку на регистрацию патента.