В Татарстане создали межведомственную комиссию по обращению с ТКО

Премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал распоряжение о создании в Татарстане межведомственной комиссии по совершенствованию деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Ее основной задачей станет подготовка предложений по совершенствованию деятельности в этой сфере.

Комиссия будет рассматривать результаты работы регоператоров по обращению с ТКО, проводить обобщение и анализ предложений по совершенствованию этой деятельности. Заседания комиссии будут проходить по мере необходимости при возникновении вопросов, а решения будут приниматься путем открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании лиц, входящих.

Возглавил межведомственную комиссию первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин, его замом стал первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Алексей Фролов, а секретарем – начальник отдела обращения с отходами Минстроя РТ Диана Краснова. Всего в состав комиссии вошли 17 человек.