В Татарстане создали Фонд развития промышленности – его возглавил Марат Бухараев

В республике создано АО «Фонд развития промышленности Республики Татарстан», председателем совета директоров новой структуры стал вице-премьер Татарстана – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко. Гендиректором фонда назначен Марат Бухараев, сообщает Минпромторг РТ.

Как пояснил Бухарев, главная задача Фонда развития промышленности – стать для компаний республики единым окном по всем мерам господдержки, включая программы Минпромторга РФ, Фонда развития моногородов и других федеральных институтов развития.

Фото: Минпромторг РТ

«Еще одной функцией АО «ФРП РТ» является содействие в развитии инфраструктуры для промышленности, в частности, рассматривается участие АО "ФРП РТ" в реализации программы промышленной ипотеки», – добавил Бухараев.

Фонд развития промышленности РТ является правопреемником АО «Корпорация экспорта Республики Татарстан», поэтому вопросы внешнеэкономической деятельности также останутся в орбите новой структуры, пояснили в Минпромторге. К ним, в том числе, относятся отработка новых логистических маршрутов, поиск экспортных рынков сбыта, организация поставок оборудования по параллельному импорту и другие задачи.

Функции регионального оператора федерального ФРП продолжит выполнять Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана.