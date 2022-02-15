В Татарстане создали «дорожную карту» и депутатские группы по исполнению наказов жителей

В Татарстане создана специальная «дорожная карта» и 17 парламентских групп с участием депутатов Госдумы РФ и Госсовета РТ для исполнения наказов избирателей. Все это позволит наиболее тщательно изучить вопросы, которые волнуют граждан, и найти их решение. Об этом сообщил руководитель парламента Татарстана Фарид Мухаметшин на сессии совета Альметьевского района.

«Если мы не будем работать с наказами наших граждан каждый на своем уровне, то мы потеряем доверие к избирательным кампаниям, потеряем своих избирателей. Более 6 тыс. наказов избирателей мы получили перед выборами депутатов Госдумы РФ восьмого созыва. Это огромное количество. Ни одно обращение мы не оставим без внимания. Мы впервые систематизировали эту работу, попробовали механизм “дорожной карты”. У вас наказы местного уровня, и очень важно чтобы они не остались без внимания», – сказал Мухаметшин.

Председатель Госсовета РТ напомнил, что выполнение наказов избирателей в Татарстане находится под контролем у Президента республики – члена Бюро Высшего Совета партии «Единая Россия».

«Недавно мы собрали депутатов Госдумы и Госсовета, сформировали 17 рабочих групп и разделили наказы по группам. Мы очень жестко следим за тем, чтобы эти наказы исполнялись. У меня личная просьба – обратите внимание на работу с населением, чтобы люди не потеряли доверие к депутатскому корпусу, к властям городов и районов», – расставил акценты Мухаметшин.

Он напомнил, что в 2024 году в республике пройдут избирательные кампании по выборам Президента России, а в 2025 году состоятся выборы Президента Татарстана.