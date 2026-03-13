news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 13 марта 2026 10:35

В Татарстане создали более 1,3 тыс. официальных школьных каналов в MAX

Читайте нас в
Телеграм
В Татарстане создали более 1,3 тыс. официальных школьных каналов в MAX
Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане создали более 1,3 тыс. официальных каналов образовательных учреждений в MAX. Об этом сообщил первый замминистра образования и науки республики Рамис Музипов на брифинге в Кабмине РТ.

По его словам, количество подписчиков этих каналов достигло 447 989 человек, что на 239% больше прошлогодних показателей. Школьные каналы стали третьим официальным источником информации наряду с сайтами школ и сообществами в соцсетях.

Как отметил Музипов, переход на отечественную платформу прошел гладко благодаря интеграции с ранее используемым сервисом «Сферум». В MAX сохранены и расширены полезные для педагогов функции – интерактивная доска, сбор документов, чаты классов, интеграция с электронным дневником и расписанием.

Активно подключаются к мессенджеру и районные отделы образования. Например, МКУ «Отдел образования Альметьевского района» уже ведет свой канал с 637 подписчиками, а учреждения Алексеевского района призывают подписчиков на свои официальные страницы в MAX.

#мессенджер Max #образовательные учреждения #минобраз рт
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Убейте гниду»: Соловьев призвал ударить «Орешником» по Киеву и уничтожить Зеленского

«Убейте гниду»: Соловьев призвал ударить «Орешником» по Киеву и уничтожить Зеленского

12 марта 2026
В Татарстане создадут программу по воспитательной работе с несовершеннолетними

В Татарстане создадут программу по воспитательной работе с несовершеннолетними

12 марта 2026
Новости партнеров