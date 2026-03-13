В Татарстане создали более 1,3 тыс. официальных школьных каналов в MAX

Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане создали более 1,3 тыс. официальных каналов образовательных учреждений в MAX. Об этом сообщил первый замминистра образования и науки республики Рамис Музипов на брифинге в Кабмине РТ.

По его словам, количество подписчиков этих каналов достигло 447 989 человек, что на 239% больше прошлогодних показателей. Школьные каналы стали третьим официальным источником информации наряду с сайтами школ и сообществами в соцсетях.

Как отметил Музипов, переход на отечественную платформу прошел гладко благодаря интеграции с ранее используемым сервисом «Сферум». В MAX сохранены и расширены полезные для педагогов функции – интерактивная доска, сбор документов, чаты классов, интеграция с электронным дневником и расписанием.

Активно подключаются к мессенджеру и районные отделы образования. Например, МКУ «Отдел образования Альметьевского района» уже ведет свой канал с 637 подписчиками, а учреждения Алексеевского района призывают подписчиков на свои официальные страницы в MAX.