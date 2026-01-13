В Татарстане создали аналог импортной коробки передач для спецтехники

Фото: t.me/made_in_tatarstan

В Татарстане разработали аналог импортной гидромеханической коробки передач (ГМКП) для строительной и сельскохозяйственной техники. Об этом сообщили в Минпромторге Республики Татарстан.

«В связи с экономическими санкциями и разрывом логистических цепочек российские машиностроители столкнулись с дефицитом критически важных компонентов. <...> Для замещения импортного агрегата Группа "КОМ" из Набережных Челнов совместно с Елабужским автомобильным заводом разработали собственную коробку передач», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Инженерам удалось спроектировать и изготовить картер, комплект шестерён и электронный контроллер управления менее чем за год. Новая ГМКП успешно прошла стендовые и дорожные испытания и получила сертификат, подтверждающий её российское происхождение.

Первый контракт на поставку 200 коробок передач уже заключён с Елабужским автозаводом. Годовая потребность рынка в подобных агрегатах оценивается в 4 тыс. единиц.

Проект поддержан грантами Агентства по технологическому развитию Республики Татарстан, оператором которого выступает АО «Фонд развития промышленности РТ».