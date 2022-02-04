В Татарстане создается Фонд содействия духовно-нравственному развитию общества

В Татарстане создается Республиканский фонд содействия духовно-нравственному развитию общества «Игелек-Доброта». Соответствующий указ подписал Президент РТ Рустам Минниханов.

Цели создания новой организации — «содействие духовно-нравственному развитию общества, сохранению обычаев и традиций народов Республики Татарстан, а также развитие научного, культурного, интеллектуального и туристического потенциала» региона.

Функции и полномочия учредителя фонда будет осуществлять Минземимущество Татарстана. Начиная с текущего 2022 года работа организации должна будет финансироваться за счет бюджета республики.

Кроме того, Правительство РТ обязано определить, какое имущество будет передано фонду, и обеспечить его размещение в Казани.

В состав наблюдательного и попечительского советов фонда «Игелек-Доброта» включены государственные, общественные, культурные и бизнес-деятели республики. Наблюдательный совет возглавит Президент Татарстана Рустам Минниханов, попечительский (по согласованию) — заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов.