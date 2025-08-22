В Татарстане создадут условия для голосования слабовидящих и незрячих избирателей

К Единому дню голосования 14 сентября в Татарстане будет подготовлена специальная инфраструктура для граждан с нарушением зрения. На участках появятся информационные материалы о кандидатах, выполненные крупным шрифтом, а также трафареты с рельефно-точечным шрифтом Брайля для самостоятельного заполнения бюллетеней. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев пояснил, что работа направлена на то, чтобы сделать голосование доступным для слепых и слабовидящих граждан. Он отметил, что заранее проводится информирование избирателей, на участках устанавливаются тактильные указатели, в кабинках размещаются лупы и трафареты для бюллетеней.

Такой трафарет представляет собой плотный конверт с прорезями, в которые вставляется бюллетень, позволяя найти фамилию кандидата и проставить отметку. По словам Кондратьева, внимание к людям с особыми потребностями – часть системной подготовки к Единому дню голосования 2025 года.

По итогам заседания главам территориальных комиссий поручено обеспечить все 2752 избирательных участка республики необходимыми материалами и приспособлениями.

В Татарстане единый день голосования состоится 14 сентября. В этот день пройдут выборы Раиса РТ, 7531 муниципального депутата и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).