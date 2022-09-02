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Ру Тат
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Сельское хозяйство
2 сентября 2022  18:48

В Татарстане создадут союз организаций, занимающихся племенным молочным скотоводством

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В Татарстане хотят создать Союз организаций по племенному молочному скотоводству — «ТатПлемСоюз». Предполагается, что он станет связующим звеном между племенными хозяйствами республики и межрегиональным аналитическим центром, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Геополитическая обстановка в мире повышает роль независимости страны по обеспечению населения продовольствием. В отрасли животноводства это прежде всего сильная селекционно-племенная работа», — заявил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Он подчеркнул, что в нынешних условиях перед ведомством поставлена задача поднять уровень племенного животноводства республики, чтобы он соответствовал современным требованиям к селекции и генетике.

Начальник отдела племенного дела и воспроизводства животных Минсельхозпрода Гелюс Баязитов добавил, что остается актуальными создание единой базы учета животных, обучение и повышение квалификации специалистов для оценки племенной ценности. Кроме того, по его словам, необходимо создать нормативную базу и методики оценки племенной ценности животных.

#племенное животноводство
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