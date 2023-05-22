В Татарстане создадут Совет при Раисе РТ по вопросам повышения качества жизни граждан

В ближайшее время в Татарстане планируется создать Совет при Раисе РТ по вопросам повышения качества жизни граждан, проживающих на территории республики. Проект соответствующего указа разработал Минтруд РТ, документ опубликован на сайте антикоррупционной экспертизы.

Создается совет для реализации Национальной социальной инициативы и внедрения регионального социального стандарта и повышения уровня удовлетворенности жителей, отмечается в документе.

В указе прописано большое количество задач совета, в том числе – формирование предложений по приоритетам реализации региональной государственной политики в социальной сфере, подготовка предложений по совершенствованию законодательства. Также выделяется рассмотрение приоритетных проектов в социальной сфере, участие в анализе результатов рейтинга качества жизни граждан, содействие в разработке и внедрении в Татарстане Регионального социального стандарта.

Кроме того, предполагается, что в республике наладят взаимодействие между органами власти, местного самоуправления, юрлицами и жителями. Они будут вместе разрабатывать и внедрять комплекс «управленческих практик и решений», направленных на повышение качества и доступности услуг в социальной сфере.

Совет будет рассматривать вопросы, связанные с улучшением качества жизни граждан. Ему позволят для этого запрашивать и получать необходимые материалы от органов власти, городов и районов.

Помимо прочего, совет будет принимать решения по результатам своей работы и контролировать их исполнение.

Председателем совета станет Раис республики Рустам Минниханов, его заместителем – вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, секретарем – замначальника Управления по вопросам здравоохранения, спорта и формирования здорового образа жизни Рушан Зарипов.

Антикоррупционную экспертизу указ о создании совета будет проходить до 29 мая.