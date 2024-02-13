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В Татарстане создадут сеть студенческих театров на базе вузов и ссузов
Одной из задач движения «Созвездие — Йолдызлык» станет создание широкой сетки студенческих театров на базе вузов и ссузов Татарстана. Об этом на итоговой коллегии Минмолодежи РТ сообщил руководитель ведомства Ринат Садыков.
«Еще одним направлением работы движения „Созвездие-Йолдызлык“ станет новый театральный проект „Премьера“. Его главной задачей станет создание широкой сетки студенческих театров на базе вузов и техникумов республики. Для реализации такой инициативы в учебных заведениях созданы необходимые условия», — заявил министр.
Он напомнил, что в 2023 году на Всероссийском фестивале «Студенческая весна» в общем зачете делегация Татарстана заняла первое место, а среди ссузов России — Гран-при в «Театральной» номинации, что говорит о высоком уровне развития этого направления в республике.
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