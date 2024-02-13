В Татарстане создадут сеть студенческих театров на базе вузов и ссузов

Одной из задач движения «Созвездие — Йолдызлык» станет создание широкой сетки студенческих театров на базе вузов и ссузов Татарстана. Об этом на итоговой коллегии Минмолодежи РТ сообщил руководитель ведомства Ринат Садыков.

«Еще одним направлением работы движения „Созвездие-Йолдызлык“ станет новый театральный проект „Премьера“. Его главной задачей станет создание широкой сетки студенческих театров на базе вузов и техникумов республики. Для реализации такой инициативы в учебных заведениях созданы необходимые условия», — заявил министр.

Он напомнил, что в 2023 году на Всероссийском фестивале «Студенческая весна» в общем зачете делегация Татарстана заняла первое место, а среди ссузов России — Гран-при в «Театральной» номинации, что говорит о высоком уровне развития этого направления в республике.