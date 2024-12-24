В Татарстане создадут шесть микрореабилитационных центров

В Татарстане в следующем году создадут шесть микрореабилитационных центров для детей с ограниченными возможностями здоровья. Планируется также создание 14 кабинетов социально-бытовой адаптации. Об этом сообщила журналистам на итоговой пресс-конференции министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«В следующем году поддержка семей по-прежнему будет приоритетной задачей. Важным станет комплексное оказание услуг», – заявила глава Минтрудсоцзащиты.

Зарипова отметила, что в республике запущен проект «Семейная гостиная». Он подразумевает создание в социальных приютах для детей и подростков комнат для встречи с родителями и другими родственниками, потенциальными усыновителями и опекунами. Всего их планируется открыть в 16 детских организациях.

«В приюты попадают в том числе дети, у которых есть родители, но в силу каких-то жизненных обстоятельств они осуществляют недостаточный уход за ними. Но они не лишены родительских прав. Чтобы исправить ситуацию в такой семье, вылечить родителей от алкоголизма, трудоустроить, дети временно размещаются в приюте», – сказала министр.

Она уточнила, что такая гостиная имитирует семейную комнату, где родители могут провести время со своими детьми. «Мы сохраняем семейные связи и одновременно лечим родителей от алкоголизма и других зависимостей, трудоустраиваем их. То есть стараемся сохранить семью», – подчеркнула она.

Кроме того, в этом начали проводить «Открытые семейные/родительские дни». Семейные дни в приютах для детей установили по субботам. В эти дни проводятся различные мероприятия, в которых могут поучаствовать дети вместе с родителями. В родительских днях уже приняли участие 2,5 тыс. человек.

В следующем году также планируется создание многофункциональных семейных центров в Казани, Альметьевске и Набережных Челнах для социального сопровождения семей с детьми.