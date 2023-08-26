В Татарстане создадут серию книг о национальном наследии татар

В Татарстане планируют начать работу над серией книг о национальном наследии татар. Об этом на гастрофесте, проходящем на Лебяжьем озере, заявил президент Ассоциации рестораторов и отельеров республики Зуфар Гаязов.

Как сообщают «Вести Татарстан», серию откроют книги, посвященные татарской кухне, затем выйдут в свет работы о музыкальных инструментах и костюмах. Чтобы собрать подробные материалы, создатели книг планируют посетить каждый из районов республики.