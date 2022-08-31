Колонии чаек и сурков: В Татарстане создадут семь особо охраняемых природных территорий

В Татарстане в 2023 году планируется создать семь особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и двух охранных зон вокруг них. В их числе – Природный комплекс в окрестностях родника «Шифа» в Мензелинском районе, Шатрашанский природный комплекс в Дрожжановском районе и другие, рассказал председатель Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Федор Батков на брифинге в Кабмине РТ.

Среди новых ООПТ также – «Колония чаек» в Алексеевком и Рыбно-Слободском районах, «Колония сурков» в Азнакаевском районе, «Колония белых цапель» в Чистопольском районе, «Мокрые курнали» в Алексеевском и «Болото сфагново-верховое» в Апастовском районе.

Охранная зона для памятников природы «Озеро Черное» появится в Лаишевском районе и охранная зона для памятников природы «Озеро Черное» – в Зеленодольском районе.

Батков подчеркнул, что создание особо охраняемых природных территорий – это один из основных механизмов сохранения окружающей природной среды. По его словам, за последние пять лет в Татарстане создали 12 особо охраняемых природных территорий и одна охранная зона общей площадью 96,5 тыс. гектаров.

На данный момент в Татарстане насчитывается 192 особо охраняемых природных территории общей площадью 464,7 тыс. гектаров, что составляет 7% площади республики.