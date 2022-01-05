В Татарстане создадут рукописный Коран в честь 1100-летия принятия ислама

В рамках празднования 1100-летия принятия ислама каллиграфы Татарстана создадут рукописный Коран. Об этом сообщил муфтий Татарстана Камиль Самигуллин на Всероссийском мусульманском форуме, который проходит в Болгаре.

«В рамках 1100-летия принятия ислама начинаем еще один большой проект. Мы хотим вручную переписать Коран, с привлечением лучших каллиграфов», — сказал муфтий.

Всероссийский мусульманский форум открывает череду мероприятий, посвященных 1100-летию принятия ислама государством Волжская Булгария. В форуме принимают участие делегаты из Татарстана, Москвы, Ленинградской области, Кузбасса, республик Башкортостан и Марий Эл.

В рамках форума были показаны расширенный трейлер документально-художественного фильма «Ибн Фадлан», а также полнометражный историко-приключенческий анимационный фильм «Билал», продублированный на татарский язык телеканалом «Хузур ТВ».