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В Татарстане создадут реестр мастеров народных промыслов и ремесел
В Татарстане утвердят правила создания единой базы мастеров народных художественных промыслов и ремесел. Работа проводится для сохранения, возрождения и развития этого направления, следует из проекта приказа Минкультуры РТ. Документ находится на антикоррупционной экспертизе.
Положение формулирует правила создания, ведения реестра народных умельцев. Признавать специалистов мастерами и вносить их в реестр будет специально созданный Художественно-экспертный совет по народным художественным промыслам.
Для включения в единую базу мастеров нужно направить заявление, фотографию, выписки из протоколов заседания совета. Также претендент должен приложить фото собственной продукции и подтвердить участие в выставках, ярмарках и других специальных мероприятиях или иным образом доказать свою квалификацию.
На основе этого совет примет решение, присвоить или нет заявителю звание мастера.
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