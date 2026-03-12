В Татарстане создадут программу по воспитательной работе с несовершеннолетними

В Татарстане разработают программы по воспитательной работе и предупреждению вовлечения несовершеннолетних в деструктивную деятельность. Такое поручение дал Раис РТ Рустам Минниханов, сообщила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева на заседании президиума Госсовета РТ.

«В Татарстане функционируют республиканская комиссия по делам несовершеннолетних и 52 муниципальные комиссии. Кроме того, в таких крупных городах, как Набережные Челны и Казань, существуют дополнительные внутригородские комиссии», – рассказала она.

Вице-премьер отметила, что все главы муниципалитетов назначены председателями муниципальных комиссий. «По инициативе республиканской комиссии с этого года введена практика еженедельных докладов глав муниципальных образований Раису Татарстана о состоянии профилактической работы с несовершеннолетними. Таким образом, на высшем уровне обеспечивается постоянный контроль и подчеркивается приоритетность защиты прав детей в государственной политике республики», – заявила она.

По словам Фазлеевой, необходимо усилить адресную работу с каждым несовершеннолетним, состоящим на внутреннем учете в республике. «Это более 88 тыс. детей. Нужно найти индивидуальный путь профилактической работы», – заметила она.

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин попросил депутатов во время рабочих поездок в районы посещать школы. «Неважно, по каким вопросам выезжаете, обязательно посетите образовательную организацию по своему выбору. Поинтересуйтесь, как там обстоят дела, как работает родительский комитет, у глав районов – как организована работа комиссии по делам несовершеннолетних. Надо усилить эту работу», – подчеркнул он.