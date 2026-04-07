В РТ планируют перевести на цифровые электрокардиографы все медицинские организации

В этом году в Татарстане планируют перевести на цифровые электрокардиографы все медицинские организации. Это позволит создать профиль каждого жителя республики по ритму работы сердца, сообщила в Госсовете РТ первый заместитель министра здравоохранения РТ Елена Демьянова.

«Это откроет широкие возможности для внедрения искусственного интеллекта в раннее предупреждение сосудистых катастроф, так как нарушение ритма сердца является самой частой причиной наступления острого нарушения мозгового кровообращения по ишемическому типу», – рассказала она на заседании парламентского Комитета по социальной политике.

Демьянова отметила, что в архиве системы «Единый кардиолог» содержится уже более 10 млн цифровых ЭКГ. «Мы на пути перехода к тотальной регистрации ритма сердца при сердечно-сосудистых событиях», – подчеркнула она.