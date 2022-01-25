В Татарстане появится полигон для тестирования беспилотного транспорта

В Татарстане создадут полигон для тестирования беспилотных транспортных средств. Об этом рассказал директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов на заседании коллегии Миндортранса РТ.

«По результатам обследований были выбраны участки автомобильных дорог на территории особой экономической зоны “Алабуга” и прилегающих участков региональной автодороги общего пользования Елабуга – Гари – Абалач. Общая длина маршрута движения высокоавтоматизированных транспортных средств по пилотной зоне составляет более 9 км», – отметил докладчик.

По словам Минниханова, в настоящее время проводятся подготовка технического задания и расчет сметной стоимости строительства пилотной зоны. По предварительным оценкам, строительство обойдется в более чем 100 млн рублей.

«Предварительно была договоренность о строительстве за счет федерального бюджета. Но Департаментом государственной политики в области дорожного хозяйства выражена позиция, что строительство пилотной зоны должно обеспечиваться за счет средств владельцев автомобильных дорог», – подчеркнул он.

Руководитель учреждения уточнил, что вопрос о необходимости финансирования мероприятий строительства пилотной зоны из федерального бюджета будет решаться. «Со своей стороны мы готовы к обустройству выбранных маршрутов светофорными объектами», – заключил он.