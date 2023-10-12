В Татарстане создадут отечественную базовую станцию LTE

Глава Минпромторга РТ Олег Коробченко обсудил с гендиректором НПО «Радиоэлектроника» им. В.И. Шимко Андреем Беловым разработку аппаратуры базовых станций LTE (с беспроводной высокоскоростной передачей данных для мобильных телефонов).

«В связи с санкционным давлением ряд производителей оборудования сотовой связи объявили о приостановке продаж на территории России — Ericsson, Nokia, Huawei, Cisco. Оборудование данных производителей является основой для большинства сетей мобильной связи РФ и поставило под угрозу развитие сети связи, поэтому мы занялись разработкой собственного оборудования», — обозначил министр.

Потребность российских операторов связи в базовых станциях составляет порядка 100 тыс. единиц в год.

Сегодня в Татарстане разработкой оборудования сотовой связи занимается НПО «Радиоэлектроника» им. В.И. Шимко совместно с КНИТУ-КАИ в роли научно-технического партнера, ПАО «Таттелеком» — инфраструктурного партнера и ООО «Тенет» (по программному обеспечению).

По словам Андрея Белова, отечественное решение не будет уступать по техническим характеристикам базовым станциям ведущих мировых компаний.