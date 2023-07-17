В Татарстане создадут оргкомитет для участия в выставке-форуме «Россия»

ВДНХ

Фото: russia.ru

В Татарстане собираются создать Республиканский организационный комитет по подготовке и организации участия РТ в международной выставке-форуме «Россия». Возглавит оргкомитет из 34 человек Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Проект соответствующего указа Раиса РТ Рустама Минниханова проходит антикоррупционную экспертизу, до 19 июля будут приниматься экспертные заключения.

Оргкомитет будет заниматься разработкой и утверждением плана мероприятий по подготовке и участию Татарстана в выставке, контролем за реализацией этого плана, разработкой предложений по организации взаимодействия различных органов власти и самой организацией взаимодействия.

При этом республиканский оргкомитет сможет запрашивать и получать от органов власти различную информацию, создавать рабочие группы для решения возникающих вопросов, приглашать на свои заседания руководителей и представителей органов власти, а также направлять своих представителей на совещания по выставке-форуму.

Председателем оргкомитета станет Алексей Песошин. Его заместителями будут вице-премьер — руководитель Аппарата Кабмина РТ Шамиль Гафаров и вице-премьер — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко. Секретарем назначат руководителя Агентства инвестиционного развития РТ Талию Минуллину.

Международная выставка-форум «Россия» пройдет в Москве, на ВДНХ, с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года. Указ об организации события подписал Президент РФ Владимир Путин. Участниками мероприятия станут регионы страны, федеральные органы исполнительной власти, общественные организации, государственные корпорации и представители зарубежных стран.