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В Татарстане создадут оргкомитет для участия в выставке-форуме «Россия»
В Татарстане собираются создать Республиканский организационный комитет по подготовке и организации участия РТ в международной выставке-форуме «Россия». Возглавит оргкомитет из 34 человек Премьер-министр республики Алексей Песошин.
Проект соответствующего указа Раиса РТ Рустама Минниханова проходит антикоррупционную экспертизу, до 19 июля будут приниматься экспертные заключения.
Оргкомитет будет заниматься разработкой и утверждением плана мероприятий по подготовке и участию Татарстана в выставке, контролем за реализацией этого плана, разработкой предложений по организации взаимодействия различных органов власти и самой организацией взаимодействия.
При этом республиканский оргкомитет сможет запрашивать и получать от органов власти различную информацию, создавать рабочие группы для решения возникающих вопросов, приглашать на свои заседания руководителей и представителей органов власти, а также направлять своих представителей на совещания по выставке-форуму.
Председателем оргкомитета станет Алексей Песошин. Его заместителями будут вице-премьер — руководитель Аппарата Кабмина РТ Шамиль Гафаров и вице-премьер — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко. Секретарем назначат руководителя Агентства инвестиционного развития РТ Талию Минуллину.
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