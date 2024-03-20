В Татарстане создадут общую бизнес-площадку для вузов, промпарков и предприятий

В год научно-технологического развития в Татарстане создадут общее бизнес-пространство для исследователей университетов, промышленных площадок и предприятий. Об этом на выездном заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам сообщил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

«Запланировано формирование единой с университетами, технопарками, промплощадками, предприятиями цифровой экосистемы, общего бизнес-пространства, где будет согласована научно-образовательная повестка и унифицированные стандарты, объединенные общей платформой. Эта система интегрировала бы в единую сеть исполнителей и потребителей идей, проектов, инициатив, научно-исследовательской продукции для обмена опытом, передовыми решениями, самоорганизации и самообучения. Туда вошли бы институты развития, академические структуры и вузы», - заявил спикер.

Появление такой площадки запланировано в рамках программы научно-технологического развития, утвержденной в Татарстане.