В Татарстане создадут книгу татарских народных рецептов

Все жители Татарстана могут поделиться своими фамильными рецептами татарской кухни, которые войдут в общий сборник. Об этом сообщила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«Я думаю, что на создание такой книги уйдет более года. Сначала будет сбор, потом надо будет всё это отредактировать. Мы уже писали татарскую кулинарную книгу совместно с КИУ, коллегами из Академии наук [РТ] и Зуфаром Гаязовым (президентом Ассоциации рестораторов и отельеров РТ — прим. Т-и). Мы хотим расширить ее», — прокомментировала Фазлеева эти планы «Татар-информу».

«Думаю, что к началу следующего года мы сможем примерно прикинуть, как она будет выглядеть», — пояснила она.

Фазлеева добавила, что хотела бы в следующем году сделать тему татарской кулинарии основной для Сабантуя.

Сбор рецептов для книги начнется одновременно с церемонией сбора подарков для Сабантуя в этом году, которая состоится 23 июня. Затем татарстанцы смогут направлять рецепты на специальный адрес электронной почты.