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В Татарстане создадут книгу татарских народных рецептов
Все жители Татарстана могут поделиться своими фамильными рецептами татарской кухни, которые войдут в общий сборник. Об этом сообщила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.
«Я думаю, что на создание такой книги уйдет более года. Сначала будет сбор, потом надо будет всё это отредактировать. Мы уже писали татарскую кулинарную книгу совместно с КИУ, коллегами из Академии наук [РТ] и Зуфаром Гаязовым (президентом Ассоциации рестораторов и отельеров РТ — прим. Т-и). Мы хотим расширить ее», — прокомментировала Фазлеева эти планы «Татар-информу».
«Думаю, что к началу следующего года мы сможем примерно прикинуть, как она будет выглядеть», — пояснила она.
Фазлеева добавила, что хотела бы в следующем году сделать тему татарской кулинарии основной для Сабантуя.
Сбор рецептов для книги начнется одновременно с церемонией сбора подарков для Сабантуя в этом году, которая состоится 23 июня. Затем татарстанцы смогут направлять рецепты на специальный адрес электронной почты.
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