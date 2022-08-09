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Ру Тат
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Экономика
9 августа 2022  12:05

В Татарстане может появиться кластер предприятий легкой промышленности

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В Татарстане может появиться кластер предприятий легкой промышленности. Такую идею предложил глава Минпромторга РТ Олег Коробченко на заседании рабочей группы. 

«У нас есть швейные производства, выращивается лен, техническая конопля, есть производитель искусственной синтетической нити — это нижнекамская „Микрофибра“. Но нет тех, кто будет ткать материал из этой тончайшей нити. В итоге в легпроме получаются такие рваные куски: тут есть, там есть. Мы имеем некие необъединенные одной цепочкой участки. Поэтому нам необходимо создать в республике кластер, который позволил бы системно подойти к развитию отрасли — от выращивания сырья до готовой продукции — и запустить легкую промышленность», — сказал он.

По данным пресс-службы ведомства, в республике насчитывается свыше 100 предприятий легкой и текстильной промышленности.

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