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Общество 28 сентября 2026 11:47

В Татарстане создадут кадровый центр для медицинских специалистов

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В Татарстане будет создан кадровый центр для сопровождения медицинских специалистов на всем их профессиональном пути. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов в ежегодном послании Государственному Совету РТ.

«Для решения кадрового вопроса в здравоохранении в Татарстане реализуется комплекс мер поддержки, включая выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», гранты на улучшение жилищных условий, социальную ипотеку», – рассказал он.

В августе также была запущена новая мера – единовременная выплата в 1 млн рублей. Воспользоваться ей могут специалисты, приходящие на дефицитные должности в районах с низкой укомплектованностью врачами, напомнил Минниханов.

#ПосланиеМинниханова2026
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