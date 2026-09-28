В Татарстане создадут кадровый центр для медицинских специалистов

В Татарстане будет создан кадровый центр для сопровождения медицинских специалистов на всем их профессиональном пути. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов в ежегодном послании Государственному Совету РТ.

«Для решения кадрового вопроса в здравоохранении в Татарстане реализуется комплекс мер поддержки, включая выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», гранты на улучшение жилищных условий, социальную ипотеку», – рассказал он.

В августе также была запущена новая мера – единовременная выплата в 1 млн рублей. Воспользоваться ей могут специалисты, приходящие на дефицитные должности в районах с низкой укомплектованностью врачами, напомнил Минниханов.