В Татарстане создадут интерактивную карту для контроля документационной нагрузки учителей

По заказу Минобрнауки Татарстана будет создана интерактивная карта для контроля документационной нагрузки на педагогических работников. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки республики Рамис Музипов на заседании Комитета Государственного Совета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«Министерство приняло соответствующие меры по снижению нагрузки, установило показатели для муниципальных районов и городских округов. Кроме того, будет сделана интерактивная карта, которая покажет, в каком районе превышается нагрузка, в каком нормальная, средняя, а в каком низкая. Вопрос взят на контроль», — сказал докладчик.

Музипов добавил, что пока учителям и руководителям образовательных организаций приходится работать с иностранным программным обеспечением. Однако поставлена задача полностью перейти на российский программный продукт, заменить иностранного производителя на отечественного, подчеркнул он.

В этом случае, отдельно отметил замминистра образования и науки, новой дополнительной нагрузки у педагогов не появится.

С этого учебного года изменились нормы, регулирующие объем документарной нагрузки на учителей. Принятые поправки в закон «Об образовании» устанавливают, что учителя не обязаны больше готовить отчеты за пределами перечня, утвержденного Минпросвещения, а электронный документооборот не должен дублироваться в бумажном виде.