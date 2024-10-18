В Татарстане создадут электронную базу данных лошадей татарской породы. Об рассказал завкафедрой биологии, генетики и разведения животных Казанской госакадемии ветмедицины Ильнур Камалдинов на совещании по вопросам развития коневодства и конного спорта в Минсельхозпроде РТ, сообщает пресс-служба ведомства.

«До конца года планируется лицензировать три хозяйства, где проведены чипирование лошадей, бонитировка и генотипирование, подготовлены формы для организованного ведения племенного учета. Генотипирование лошадей проводится для достоверного определения происхождения лошадей татарской породы. Это дает возможность не допускать к разведению лошадей, значительно отличающихся по происхождению от татарских и позволит сохранить наследственность», – отметил Камалдинов.

Проректор по учебно-воспитательной работе вуза Ленар Загидуллин добавил, что корпуса Казанской ветакадемии уже отремонтированы. Благодаря этому появилась дополнительная возможность обучать специалистов по коневодству, а студентам проходить практику в хозяйствах и на ипподроме.

В личных подсобных хозяйствах Татарстана содержатся 13 тыс. лошадей, в крестьянско-фермерских хозяйствах – 10 тыс. голов. Фермеры могут получить грантовую поддержку до 20 млн рублей на развитие семейных ферм, по программе «Агростартап» – до 3 млн рублей.

Для личных подсобных хозяйств предусмотрены субсидии на содержание кобыл старше трех лет из расчета 5 тыс. рублей на животное.