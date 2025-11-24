В Татарстане создадут единый стандарт студенческого добровольчества

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Татарстане разработан единый стандарт организации добровольческой деятельности для учреждений высшего и среднего профессионального образования. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил исполнительный директор Информационно-ресурсного центра добровольчества Республики Татарстан Айрат Мубаракшин.

Документ призван унифицировать и систематизировать работу волонтерских центров, а также упростить внедрение федеральной программы «Обучение служением».

Айрат Мубаракшин уточнил, что стандарт представляет собой пошаговую инструкцию. Он включает пять ключевых шагов: назначение ответственного преподавателя и студента-лидера, создание команды центра, разработку мер поощрения для волонтеров, открытие «Добро.Центра» и непосредственное внедрение программы «Обучение служением».

«Данный стандарт обеспечит согласованность усилий по поддержке и развитию волонтёрства, создавая необходимые условия для устойчивого роста интереса и вовлечённости студентов», – выразил уверенность Мубаракшин.