В Татарстане создадут единую систему транспортного обслуживания

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В Татарстане хотят создать единую взаимосвязанную систему транспортного обслуживания. Она предполагает интеграцию всех видов межмуниципальных, муниципальных, межрегиональных, детских перевозок, в том числе – водным и железнодорожным транспортом. Об этом сообщил замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Марат Хисамутдинов на открытом заседании Комиссии по вопросам развития пассажирских перевозок Общественного совета при Минтрансе РФ на форуме COMTRANS-2026 в МВЦ «Казань Экспо».

«Это позволит нам аккумулировать данные о перевозчиках, маршрутах, транспортных средствах, расписаниях, автоматизировать планирование, контроль исполнения обязательств, расчет субсидий и формирование отчетности. Система задумана как единый цифровой мозг всего пассажирского транспорта Татарстана. Автобусы, трамваи, троллейбусы, электрички, теплоходы – всё будет в одной связке», – рассказал он.

По словам замминистра, сейчас данные о работе каждого вида транспорта являются разрозненными. «Это приводит к тому, что расписания не состыкованы между собой, где-то транспорт переполнен, где-то ходит пустым, а реальная загрузка на маршрутах нормально нигде не отслеживается», – заметил он.

При разработке этой модели за основу будет взят успешный опыт Набережных Челнов и Нижнекамска, уточнил Хисамутдинов.

«Там уже объединили автобусные и трамвайные хозяйства в одну структуру с централизованной диспетчерской службой. И добились заметного роста эффективности, в том числе сократили штат диспетчеров при расширении зоны контроля. Теперь этот подход планируем масштабировать на всю республику. Главная идея – создать более слаженную, прозрачную, удобную для пассажиров транспортную систему», – отметил он.

Замминистра подчеркнул, что это позволит Татарстану интегрироваться в федеральную систему мультимодальных перевозок по России, осуществляемых Единой транспортной дирекцией.

«Она создана для развития мультимодальных перевозок с использованием различных видов транспорта, с применением технологии единого билета на территории России для улучшения транспортной доступности регионов», – заключил он.