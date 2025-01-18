В Татарстане создадут дорожную карту по развитию беспилотных авиационных систем

В этом году в Татарстане планируется разработать дорожную карту республиканской программы развития беспилотных авиационных систем. Об этом сообщил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов на заседании коллегии Миндортранса РТ.

«В 2025 году необходимо разработать дорожную карту по реализации мероприятий программы, принять участие в создании ситуационного центра и летно-испытательного центра на базе научно-производственного центра "Барс"», – сказал он.

Минниханов напомнил, что республиканская программа «Развитие беспилотных авиационных систем в РТ до 2030 года и в перспективе до 2035 года» была принята в прошлом году. По ней Миндортранс РТ отвечает за развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности, формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем.

«Министерство также должно найти ресурсы для развития студенческой науки. Это поддержка студенческих стартапов. Планируется создание молодежных лабораторий», – подчеркнул президент Академии наук.