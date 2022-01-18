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Ру Тат
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Наука и образование
18 января 2022  11:28
Егор Никитин

У татарстанских школьников появятся digital-профили

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Школьники республики получат свои цифровые профили на создаваемой платформе «Цифровое образование 2.0». Также цифровизация поможет избавить учителей от бумажной волокиты, переведя весь документооборот в онлайн-формат. Об этом на брифинге с журналистами рассказал глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

«У нас появится цифровой профиль ученика, будет создано единое окно для доступа к образовательному контенту. Все это призвано не заменить, а дополнить школьные знания детей дополнительным образованием в интересной для них сфере», — подчеркнул Хайруллин.

По его словам, другим важным аспектом внедрения новой платформы станет снижение «бумажной» нагрузки на учителей. 

«Ставим целью избавить педагогов от бумажной отчетности. Они тратят много времени на заполнение учебных планов, формирование отчетов. Мы вместе с Минобром РТ задались целью максимально освободить время учителя, чтобы направить его на подготовку детей», — пояснил глава Минцифры РТ.

#цифровизация #год цифровизации
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