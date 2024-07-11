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В Татарстане создадут девять учебно-производственных и образовательных кластеров
В Татарстане за два года создадут девять учебно-производственных и образовательных кластеров по проекту «Профессионалитет». Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на 55-м заседании Госсовета РТ VI созыва.
«Развитию рабочих профессий способствует федеральный проект „Профессионалитет”. К 1 сентября 2023 года было создано семь учебно-производственных и образовательных кластеров. Еще девять будет создано в ближайшее время», — рассказал глава Минобрнауки.
По его словам, общая сумма средств, выделенная на эти цели из федерального и республиканского бюджетов, а также работодателями, составила более 2 млрд рублей.
В этом году образовательно-производственные центры планируется открыть в Азнакаеве и Лениногорске, а также по два — в Набережных Челнах и Нижнекамске. Образовательный кластер среднего профессионального образования появится в Казани.
В следующем году образовательно-производственный центр откроется в Сарманове, а образовательный кластер среднего профессионального образования — в Арске.
Хадиуллин отметил, что в прошлом году по национальному проекту «Образование» была обновлена материально-техническая база 112 образовательных организаций. Кроме того, введены ставки советников директоров школ по воспитанию. Школы были оснащены государственными символами России и Татарстана.
По программе «Земский учитель» 23 учителям, переехавшим в сельские школы, выплачено по миллиону рублей, добавил министр.
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