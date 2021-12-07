В Татарстане появится центр цифрового образования детей «IT-клуб „Алабуга“»

В Татарстане в следующем году создадут центр цифрового образования детей «IT-клуб “Алабуга”». Соответствующее постановление Кабинета Министров республики подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Определить Министерство образования и науки РТ региональным координатором по реализации мероприятий по созданию центра цифрового образования детей “IT-клуб “Алабуга”” в рамках федерального проекта “Цифровая образовательная среда” национального проекта “Образование”», – говорится в тексте документа, размещенного на портале правовой информации РТ.

Согласно дорожной карте формирование типового дизайн-проекта и зонирование помещений центра нужно завершить к 1 февраля 2022 года. Штатное расписание должно быть утверждено до 25 августа. И не позднее этой даты необходимо получить лицензию на образовательную деятельность по программам дополнительного образования детей и взрослых.

В документе также отмечается, что центр цифрового образования детей «IT-клуб “Алабуга”» планирует начать работу 15 сентября 2022 года.

Национальные проекты реализуются с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина. Они охватывают 12 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жилье и городская среда» и др.