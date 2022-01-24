news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Культура
24 января 2022  19:43
Лиля Шайхутдинова

В Татарстане создадут брендбук с коллекцией национальных узоров и мифологическими героями

news_top_970_100

В республике будет создана база данных, которая соберет в себе образцы национальных узоров Татарстана. Такой подход позволит защитить уже реализованные идеи с точки зрения авторских прав, а авторам – монетизировать свои художественные находки. Об этом рассказали в Минкультуры РТ. 

«Брендбук станет неким нематериальным культурным наследием, которым сможет воспользоваться любой желающий на определенных условиях», – прокомментировал идею начальник отдела взаимодействия со СМИ и общественными организациями Айрат Файзрахманов.

Также на новой площадке будут собраны национальные герои, что позволит молодым дизайнерам вдохновляться необычными образами, о которых многие раньше и не слышали.

«Все знают Шурале, но немногие знают, что у него есть брат Арсури, который делал так, чтобы люди пропадали. И таких забытых персонажей наших сказок, увы, очень много. Нам бы хотелось при помощи этого ресурса не позволить предать их забвению», – подчеркнул собеседник агентства.

Брендбук будет создан на основе имеющихся научных и прикладных исследований совместно с вузами, научной общественностью республики с использованием современных технологий. Инициатором проекта выступает Министерство культуры РТ совместно с ГБУ «Таткультресурсцентр».

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное