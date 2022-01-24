В Татарстане создадут брендбук с коллекцией национальных узоров и мифологическими героями

В республике будет создана база данных, которая соберет в себе образцы национальных узоров Татарстана. Такой подход позволит защитить уже реализованные идеи с точки зрения авторских прав, а авторам – монетизировать свои художественные находки. Об этом рассказали в Минкультуры РТ.

«Брендбук станет неким нематериальным культурным наследием, которым сможет воспользоваться любой желающий на определенных условиях», – прокомментировал идею начальник отдела взаимодействия со СМИ и общественными организациями Айрат Файзрахманов.

Также на новой площадке будут собраны национальные герои, что позволит молодым дизайнерам вдохновляться необычными образами, о которых многие раньше и не слышали.

«Все знают Шурале, но немногие знают, что у него есть брат Арсури, который делал так, чтобы люди пропадали. И таких забытых персонажей наших сказок, увы, очень много. Нам бы хотелось при помощи этого ресурса не позволить предать их забвению», – подчеркнул собеседник агентства.

Брендбук будет создан на основе имеющихся научных и прикладных исследований совместно с вузами, научной общественностью республики с использованием современных технологий. Инициатором проекта выступает Министерство культуры РТ совместно с ГБУ «Таткультресурсцентр».