В Татарстане создадут авиационный кластер на базе ОЭЗ «Алабуга»

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов провели рабочую встречу в Москве. Стороны обсудили развитие промышленной инфраструктуры и авиастроения в регионе. Об этом сообщает пресс-служба лидера республики.

Министр отметил прирост показателей промышленного производства в Татарстане за период январь — декабрь 2021 года, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года индекс составил 108,5%. Кроме того, Денис Мантуров положительно отозвался об индустриальном парке CHIRCHIQ в Узбекистане, созданном с участием татарстанского Технополиса «Химград».

Рустам Минниханов отметил, что регионом планируется реализация проектов по импортозамещению в сфере композитов, автокомпонентов, переработки полимеров, нержавеющей стали и горячепрессованных труб, меланина.

«Республика Татарстан входит в число регионов с наиболее развитой промышленной инфраструктурой. Индустриальный парк в ОЭЗ "Алабуга", созданный при поддержке Минпромторга России, предлагает резидентам полностью готовые производственные площади, что позволяет в 2-3 раза сократить сроки размещения производства. Мы продолжим поддерживать этот проект с учетом изменений в постановление № 1119, в соответствии с которыми регионы имеют право продлить сроки возмещения затрат на срок до 10 лет», — заверил российский министр.

Как уточнили в пресс-службе ОЭЗ, а июле 2022 года планируется к вводу в эксплуатацию еще 76 000 м2 новых готовых производственных площадей в ОЭЗ «Алабуга» с полностью подведенной инфраструктурой для быстрого запуска производства, что особенно важно в рамках программы импортозамещения на сегодняшний день.

Кроме того, Рустам Минниханов анонсировал, что к 2026 году проект может привлечь инвестиций суммарно более 300 млрд рублей, выручка резидентов составит 220 млрд и будет создано 15 тысяч рабочих мест.