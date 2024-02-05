В Татарстане создадут 45 избирательных участков в местах временного пребывания граждан

На выборах Президента России в Татарстане будут работать 45 участковых избирательных комиссий в местах временного пребывания граждан. Об этом на заседании Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению сообщил заместитель председателя ЦИК РТ Андрей Нефедов.

«Будут созданы 37 участков в медицинских учреждениях, четыре в следственных изоляторах, два в санаториях и по одному в аэропорту имени Тукая и здании железнодорожного вокзала „Казань-1“», — рассказал спикер.

Кроме того, определены четыре избирательных участка для тех, кто не имеет регистрации по месту жительства в пределах России. Они будут располагаться на территории Советского района Казани, а также центральных районов Набережных Челнов, Альметьевска и Чистополя.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. На данный момент уже допущены до выборов четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).