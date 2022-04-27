В Татарстане сохранятся туман, сильный ветер и ливни

Ночью 28 апреля на территории Татарстана вновь ожидаются дожди, местами ливни. Днем также возможны небольшие осадки, сообщает Гидрометцентр РТ.

В ночные и утренние часы на республику опустится туман. При этом видимость ухудшится до 500 метров и менее. Ночью скорость ветра может достигать 15–20 м/с, локально — до 24 м/с. Местами усиления возможны и днем — до 16 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 7 до 12 градусов, днем — от 8 до 13, на востоке Татарстана — до 17 градусов.