Упрощённый налоговый режим для тех, кто уже вложил средства в промпарки Татарстана, будет сохранен. Такое решение было принято на заседании Государственного совета РТ.

Резиденты промышленных парков, заключившие до 31 декабря 2026 года соглашение об осуществлении деятельности на территории индустриального (промышленного) парка, смогут применять пониженные налоговые ставки по УСН до окончания срока действия такого соглашения, но не более 10 налоговых периодов.