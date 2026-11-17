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Власти Татарстана планируют сохранить льготный налоговый режим для резидентов индустриальных (промышленных) парков из числа малых и средних предприятий, заключивших соглашения о работе на их территории до 31 декабря текущего года. Данную инициативу поддержали члены Комитета Государственного Совета РТ по бюджету, налогам и финансам, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Законопроект о внесении изменений в статьи 1 и 11 закона РТ о налоговых ставках для применяющих упрощенную систему налогообложения разработан в связи с трансформацией федерального налогового законодательства. «Целью законопроекта является сохранение льготного налогового режима для предпринимателей, уже вложивших средства в индустриальные парки», – подчеркнул председатель комитета Леонид Якунин.

В случае принятия новеллы пониженные налоговые ставки по УСН с объектом налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов» в размере 5% и с объектом налогообложения «Доходы» в размере 1% будут применяться в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся резидентами индустриальных парков и заключивших до 31 декабря 2026 года с Министерством экономики РТ соглашение об осуществлении деятельности на территории индустриального (промышленного) парка.

Таким образом, отвечающие указанным выше условиям резиденты промпарков смогут применять пониженные налоговые ставки по УСН до окончания срока действия соглашения с Минэкономики Татарстана, но на протяжении не более чем десяти налоговых периодов.

На этом же заседании члены Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам одобрили введение налога на непроданные квартиры, которые остаются в собственности застройщиков и прочих организаций.