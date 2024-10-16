В Татарстане сохраняется штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов

Гидрометцентр предупредил татарстанцев, что в республике будет сохраняться штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов.



С 17 по 24 октября в лесах Татарстана будет высокая пожарная опасность, которую специалисты оценивают в 5-й и 4-й классы.



«Татар-информ» рассказывал, что в начале месяца на территории республики ввели запрет на посещение лесов в связи с высокой пожароопасностью на 21 день.