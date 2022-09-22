В Татарстане сохранится теплая погода и вновь опустится туман

Завтра, 23 сентября, в Татарстане сохранится установившаяся ранее теплая погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди, особенно на юго-западе и юге региона. В Казани осадки вероятны ночью.

Кроме того, в ночные и утренние часы кое-где опустится туман. Прогнозируется умеренный юго-восточный и восточный ветер, отмечают синоптики.

Температура воздуха по Татарстану в темное время суток составит от 9 до 14 градусов тепла (в столице РТ — от +11 до +13). В дневные часы воздух прогреется до +19, +24 градусов (в Казани — от +19 до +21).