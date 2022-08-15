Завтра, 16 августа, в Татарстане сохранится сухая и очень теплая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Будет дуть слабый до умеренного северо-восточный ветер, отмечают синоптики.

Температура воздуха по Татарстану ночью составит от +7 до +12 градусов (на западе региона — до +17, в Казани — от +14 до +16). В дневные часы воздух прогреется до 24–29 градусов тепла (в столице республики — до +27, +29).