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Общество
15 августа 2022  16:16

В Татарстане сохранится сухая и очень теплая погода

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Завтра, 16 августа, в Татарстане сохранится сухая и очень теплая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Будет дуть слабый до умеренного северо-восточный ветер, отмечают синоптики.

Температура воздуха по Татарстану ночью составит от +7 до +12 градусов (на западе региона — до +17, в Казани — от +14 до +16). В дневные часы воздух прогреется до 24–29 градусов тепла (в столице республики — до +27, +29).

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